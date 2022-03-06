Ростов-на-Дону, 6 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Мирные жители Донбасса, в экстренном порядке покинувшие свои дома, получили 2,2 тыс. консультаций по трудоустройству в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Вместе с работодателями других регионов России сформирован банк вакансий, в том числе с предоставлением жилья, уточняют власти. Готовность рассмотреть возможность трудоустройства в России выразили 437 человек. Четыре человека уже трудоустроены.

В настоящее время в Ростовской области насчитывается более 55 тыс. вакансий.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовскую область с 18 февраля прибыло более 149 тыс. беженцев из Донбасса. В другие регионы России из Ростовской области выехали около 13 тыс. человек.