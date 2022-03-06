Донецк, , 08:58 — REGNUM Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками (ВСУ) поселка Александровка в ДНР возросло до трех. Об этом 6 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее сообщалось, что гуманитарные коридоры будут открыты утром 6 марта в Мариуполе и Волновахе.

5 марта возможность обеспечить выход из города мирных жителей была сорвана по вине украинской стороны.

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