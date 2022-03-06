Москва, , 08:57 — REGNUM Параллельно с работами по созданию ядерного взрывного устройства киевский режим вел работы по разработке потенциальных средств доставки ядерного оружия. Об этом 6 марта рассказал представитель одного из российских компетентных ведомств.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник добавил, что большая часть таких работ велась под видом реализации совместных проектов с другими странами и напомнил о соглашении 2013 года между Украиной и Турцией о взаимодействии в создании ракет.

«Основную роль в нем должны играть украинские ракетно-космические предприятия «Южмашзавод» и КБ «Южное», ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала», — уточнил он.

Кроме того, источник рассказал, что главной целью этого сотрудничества было создание мобильного комплекса с твердотопливной баллистической ракетой, дальность которой составляла бы порядка 1500 км.

«Южмашзавод» также осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования «Гром-2». В экспортном варианте «Гром-2», по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км», — указал источник.

При этом он добавил, что, как считают эксперты, указанный комплекс может быть модернизирован до дальности порядка 1 тыс. км.

«Для проведения лётных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон «Алибей», — пояснил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что документы, которые были связаны с работами Украины по разработке ядерного оружия, были частично уничтожены или частично эвакуированы украинскими властями из Киева во Львов.