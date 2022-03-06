Москва, , 08:52 — REGNUM Российские операторы сотовой связи выявили новый вид «спам-звонков» из-за рубежа. Мошенники просят о «помощи», рассказали в пресс-службах компаний.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

«Мы заметили небольшой всплеск нового вида звонков и SMS от злоумышленников. … Как правило, это звонки из-за границы от роботов с просьбой помочь родственникам», — передает сообщение пресс-службы МТС РИА Новости.

«Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они … несут риск финансовых потерь», — оотметили в «Tele2».

Также зафиксированы случаи рассылки sms с различными призывами, проблема оператором уже устранена.