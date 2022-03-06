Ростов-на-Дону, , 08:51 — REGNUM В связи с ослаблением пандемийных ограничений во всех лечебных учреждениях Ростовской области полностью возобновлено оказание плановой, экстренной и неотложной медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минздраве.

В больнице Минздрав Кузбасса

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«Плановая медицинская помощь оказывается во всех лечебных учреждениях региона по практически полному спектру направлений», — уточнил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

В настоящее время на Дону функционирует 4,1 тыс. ковидных коек.

ИА REGNUM сообщало, что улучшение эпидемической ситуации позволяет ослабить в Ростовской области пандемийные ограничения. В частности, органы власти возобновят личный приём граждан, снимаются ограничения по заполняемости фитнес-клубов и спортивных залов, бассейнов и аквапарков, ледовых катков, концертных площадок, кинотеатров. С 10 марта отменяются также QR-коды.

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