Элиста, , 08:48 — REGNUM Ураганный ветер, накрывший Калмыкию 4 и 5 марта обесточил и оставил без газа дома жителей нескольких населённых пунктов. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В нашей республике было нарушено электроснабжение в 24 населённых пунктах, во многих домах — отключение газа. Работники наших служб оперативно и слаженно взаимодействуют, чтобы обеспечить устранение повреждений. Не везде погода на данный момент позволяет устранить их как можно быстрее», — уточнил он.

Людям, оказавшимся в сложной ситуации, протянут руку помощи, пообещал Хасиков.

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