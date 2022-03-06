Ростов-на-Дону, 6 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Все вынужденные переселенцы из республик Донбасса, прибывшие в Ростовскую область, проходят санитарно-карантинный контроль. В настоящее время отмечены случаи госпитализаций беженцев с подтверждённым COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском пресс-центре.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«При положительных тестах на коронавирусную инфекцию, в зависимости от тяжести состояния, люди находятся либо в специальных изоляторах, либо направляются в ковидные госпитали лечебных учреждений. С новой коронавирусной инфекцией находятся на стационарном лечении всего 189 граждан», — уточняют власти.

Всего проведено 12,5 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Привито от COVID-19 почти 500 человек.

В крупных пунктах временного размещения медики дежурят круглосуточно. К ним за помощью обратилось более 3 тыс. человек. На стационарном лечении находятся 445 беженцев.