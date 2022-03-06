Москва, , 08:45 — REGNUM Документы, которые были связаны с работами Украины по разработке ядерного оружия, были частично уничтожены или частично эвакуированы украинскими властями из Киева во Львов. Об этом 6 марта рассказал представитель одного из российских компетентных ведомств.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов — в Национальный университет «Львовская политехника», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник добавил, что это было сделано киевским режимом для того, чтобы суметь избежать обвинений в свой адрес о том, что в якобы «мирной ядерной программе» Украины имеется оружейная составляющая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что антироссийская риторика в США дошла до абсурда, высказываемые в ней лозунги — все более провокационные и безответственные.