Элиста, , 08:44 — REGNUM В результате разгула стихии 4 и 5 марта в Калмыкии повреждены крыши нескольких медицинских учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Порыв ветра. Жан-Франсуа Милле. 1871-1873

Так, в результате непогоды, которая разыгралась в Элисте, крыши нескольких медицинских учреждений получили незначительные повреждения. Наиболее пострадала кровля здания стационара республиканского детского медицинского центра имени Манджиевой. В результате происшествий никто не пострадал.

Все службы продолжают работу в штатном режиме.