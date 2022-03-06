Москва, 6 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Транснациональная корпорация Stellantis не планирует останавливать производство на заводе в Калужской области из-за обострения отношений между Россией и странами Запада. Об этом заявил генеральный директор Stellantis Карлос Таварес в интервью CNN.

Fcagroup.com Fiat Chrysler

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Глава Stellantis сообщил, что руководство транснациональной корпорации не стало останавливать завод компании в Калужской области. Он добавил, что прекращение работы завода нанесло бы ущерб самой компании и российским сотрудникам завода. Таварес отметил, что работа завода будет приостановлена в случае серьёзных сбоев в цепочке поставок.

Концерн Stellantis образован в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles с французской компанией Groupe PSA. Корпорация выпускает автомобили под брендами Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot и другими.

Ранее некоторые иностранные автопроизводители, включая General Motors, Ford и Mercedes-Benz, объявили о приостановке локального производства в России и поставок автомобилей. Они приняли это решение на фоне антироссийских санкций правительств стран Запада из-за начала специальной операции России по защите жителей Донбасса от украинской агрессии.