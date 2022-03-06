Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM На Урале в суд передано ещё одно уголовное дело в отношении бывшего замглавы Екатеринбурга Виктора Контеева. Об этом сообщили журналистам в Следственном комитете России.

Суд

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Расследование завершило Главное следственное управление СКР. Экс-чиновнику вменяют вымогательство, мошенничество, покушение на убийство и легализацию денежных средств или иного имущества. Следователи считают, что эти преступления были совершены в 2009—2010 годах. Якобы он и его соучастники вымогали у одного бизнесмена 25% доли в уставном капитале одной коммерческой организации в размере более 3,6 миллиона рублей, а после отказа собирались его устранить. Также им вменяют хищение 50% доли в уставном капитале одной фирмы.

Отметим, ранее Контеев и ещё 17 граждан были осуждены за разные преступления. Суд назначил экс-чиновнику 18 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 тыс. рублей.