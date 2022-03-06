Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, лозунги — все более провокационные и безответственные, заявил 5 марта посол России в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

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По его словам, антироссийская риторика Вашингтона дошла до абсурда и оставляет впечатление, что политики в США не до конца отдают отчет своим заявлениям. Лозунги, звучащие в США, становятся крайне рискованными для международной безопасности.

Антонов указал, что вмешательство США в спецоперацию России на Украине может привести к беспрецедентным последствиям.

Он призвал американских законодателей прекратить паразитировать на антироссийской идеологии и начинать налаживание диалога с Россией.