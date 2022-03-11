Военная спецоперация России на Украине — трансляция
Внимание всего мира приковано к военной спецоперации России на Украине. Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение встать на защиту мира и предотвратить реальные угрозы масштабной эскалации.
Решение о демилитаризации и денацификации Украины, придании ей нейтрального статуса непростое, но другого выхода не было. Киев отказался от выполнения Минских соглашений и начал прицельно бить по жизненно важным объектам инфраструктуры Донбасса. С 2014 года там погибли от 13 до 14 тысяч человек, более 500 детей были убиты или искалечены.
Ситуацию осложняют киевские боевики, которые прикрываются своими гражданами, как «живым щитом», блокируют работу гуманитарных коридоров.
В помощь гражданам Украины президент России подписал указ, разрешающий въезд граждан Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины и лицам без гражданства на территорию РФ без оформления визы, по документам, удостоверяющим их личность, в том числе по документам с истёкшим сроком действия.
Подробности о спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий въезд граждан Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины и лицам без гражданства на территорию РФ без оформления визы. Об этом сообщили в Кремле.
«С 5 марта 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы», — говорится в указе.
В ночь на 6 марта украинская артиллерия обстреляла город Докучаевск и поселок Спартак на окраине Донецка из минометов калибра 120 мм., мообщает представительство ДНР в СЦКК.
Глава ДНР Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге, погибшему вчера в Волновахе при эвакуации гражданского населения из зоны огня украинских боевиков.
«Как и ожидалось, неонацисты и ВСУ не выпустили через гуманитарные коридоры мирных жителей из Мариуполя и Волновахи практически никого», — написал в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.
«Жители Мариуполя и Волновахи пророссийские на 95%. Для неонаци они враги. Они хотят, чтобы мирных жителей было убито как можно больше. А договорённость о гуманитарных коридорах это только военная хитрость. Military Ruse. Так это приказано кураторами», — замечает Марков.
Киевские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило 6 марта представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четырем населенным пунктам», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов получили ранения двамирныхжителя, повреждены более 20 жилых домов,обесточены более 200 домов.
Киевские силовики восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. В результате обстрелов получили ранения два мирныхжителя, повреждены более 20 жилых домов,обесточены более 200 домов.
ВСУ обстреляли село Веселое на северо-западе Донецка. По нему выпущено 7 мин калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Более 1,7 тыс. абонентов в четырех населенных пунктах ЛНР за минувшие сутки остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, а также в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
«6 марта в 02:15 в поселке Комсомолец Лутугинского района в результате аварийного отключения ВЛ (высоковольтной линии) 10 кВ без электроснабжения (остались) 56 абонентов. 5 марта в 19:25 в Перевальске в результате аварийного отключения ВЛ 6 кВ без электроснабжения 700 абонентов. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 06 марта», — говорится в сообщении.
Кроме того, 5 марта в результате аварийных отключений ВЛ 6 кВ без электроснабжения остались 774 абонента в Первомайске. В этот же день результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена ВЛ 35 кВ, без электроснабжения остались 217 абонентов в селе Березовское.
Гуманитарные коридоры будут вновь открыты утром 6 марта в Мариуполе и Волновахе. Об этом 6 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Подробности в материале: В Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры
Детский сад и восемь многоквартирных жилых домов остались без теплоснабжения в Первомайске из-за аварии. Об этом сообщила 6 марта пресс-служба МЧС ЛНР.
«5 марта в Первомайске в результате аварии на трубопроводе диаметром 273 мм без теплоснабжения (остались) восемь многоквартирных жилых домов (395 абонентов) и детский сад», — говорится в сообщении.
Также в Первомайске в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены газопроводы среднего и низкого давления, без газоснабжения остались 134 абонента.
В ведомстве добавили, что, кроме того, в результате аварии на газопроводе низкого давления диаметром 76 мм без газоснабжения остались 20 абонентов в селе Хорошее Славяносербского района. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 6 марта.
Международная организация «Врачи без границ» назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в Мариуполе. В сообщении организации указывается на ограниченные запасы продовольствия и отсутствие воды, электричества и отопления в городе.
Украинские националистические батальоны удерживают в городе заложниками не менее 400 000 человек.
ВСУ 6 марта обстреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм город Первомайск в ЛНР. Повреждено восемь жилых домов и газопровод, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Документы, которые были связаны с работами Украины по разработке ядерного оружия, были частично уничтожены или частично эвакуированы украинскими властями из Киева во Львов. Об этом 6 марта рассказал представитель одного из российских компетентных ведомств.
Подробности в материале: Украина частично уничтожила данные по созданию ядерного оружия — источник
Итальянская государственная телекомпания RAI объявила о том, что приостанавливает деятельность своих корреспондентов в России из-за принятия нового российского закона об ответственности за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом 5 марта сообщило издание La Repubblica со ссылкой на заявление телеканала.
Подробности в материале: Итальянская телекомпания RAI приостановила деятельность в России
Параллельно с работами по созданию ядерного взрывного устройства киевский режим вел работы по разработке потенциальных средств доставки ядерного оружия. Об этом 6 марта рассказал представитель одного из российских компетентных ведомств.
Читайте подробнее: Киев занимался созданием средств доставки ядерного оружия — источник
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками (ВСУ) поселка Александровка в ДНР возросло до трех. Об этом 6 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки выросло до трех
Украинские войска (ВСУ) обстреляли утром 6 марта Донецк, выпущено три снаряда калибром 122 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм
Захват украинскими националистами порядка пяти тысяч иностранных граждан в разных городах Украины является крупнейшим в истории подобным террористическим актом. Об этом 6 марта заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Читайте также: На Украине совершили крупнейший в истории захват заложников — эксперт
В Минобороны рассказали о подвиге еще троих российских военных, которые участвуют в специальной операции по защите Донбасса. Среди отличившихся — майор Дмитрий Абакумов. Дивизион под его командованием смог уничтожить 10 боевых машин и системы залпового огня «Град», а также ликвидировать командный пункт противника.
Также отметили командира отделения мотострелковой роты младшего сержанта Антона Демидова, который в одиночку вступил в бой с противником и не дал ему пойти в наступление.
Кроме того, стало известно о подвиге Андрея Шаповалова. Он лично уничтожил три боевые машины пехоты и зенитную установку противника.
В ходе специальной военной операции на Украине, выполняя служебный долг, погибли двое бойцов оперативного взвода ОМОН управления Росгвардии по Туве Ахмет Маады и Содунам Шалык.
Читайте подробнее: В спецоперации на Украине погибли двое росгвардейцев из Тувы
Посол России в США Анатолий Антонов уличил сенатора-республиканца Рика Скотта (штат Флорида) в призыве к столкновению ядерных держав.
Об этом: Посол РФ Антонов: сенатор Скотт призвал к столкновению ядерных держав
С утра 6 марта гуманитарные коридоры будут открыты как в Мариуполе, так и в Волновахе, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Мы надеемся, что все-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населенных пунктов дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход», — выражает надежду он.
В Донецке до особого распоряжения закрыт крупнейший и популярнейший торговый центр «Донецк Сити». В последнее время украинские снаряды стали ложиться совсем уж близко к нему.
Цитата канала «Донбасс решает».
За сутки, 5 марта, зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны украинских войск, ранены 15 мирных жителей. Представительство ДНР в СЦКК.
Сообщения о том, что на территории Украины якобы находятся белорусские десантники, не соответствуют действительности. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.
Читайте также: В Белоруссии опровергли сообщения о десантниках республики на Украине
Жители Новосибирска, Иркутска и Екатеринбурга устроили автопробег в поддержку специальной операции России на Украине.
Сообщения о том, что Белгород, который находится около границы с Украиной, якобы подвергся обстрелу, является несоответствующими действительности. Об этом 6 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Читайте также: Губернатор Белгородской области опроверг сообщения об обстреле Белгорода
По оперативной линии от администрации Петровского района г. Донецк поступила информация об утреннем обстреле ВФУ пос. Мандрыкино, в результате чего зафиксированы повреждения по адресам:
Также в н.п. Александровка зафиксированы повреждения жилого дома по ул. Ленина, 139.
Данные уточняются, сообщает представительство ДНР.
За минувшие сутки зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны ВСУ, в результате ранены 15 мирных жителей. Об этом 6 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: За сутки в ДНР пострадали 15 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
В Чите сегодня, 6 марта, провели автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и российских военнослужащих, принимающих участие в специальной операции по денацификации и демилитаризации, которая проходит на Украине. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.
В мероприятии приняли участие около 200 автомобилей. Автопробег прошёл от площади Революции до Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев.
Подробности в материале: В Чите провели автопробег в поддержку Путина и российских военнослужащих
Утром 6 марта ВСУ обстреляли населенные пункты Донецк, Докучаевск, Луганское в ДНР, применив тяжелое вооружение. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.
ДНР 6 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата телеграм-канала представительства ДНР в переговорном процессе.
В Кемерове и Анжеро-Судженске более 200 автомобилистов приняли участие в автопробеге в поддержку спецоперации России. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».
Читайте подробнее: В кузбасских городах прошёл автопробег в поддержку спецоперации России
Народная милиция ЛНР обнародовала оперативную информацию по обстановке на 6 марта 2022 года.
Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены еще 8 населенных пунктов Кряковка, Каменка, Индустриальное, Макеевка, Сухановка, Боровеньки, Голиково и Невское.
На данный момент под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта.
По оперативным данным, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район по гуманитарному коридору эвакуированы еще 8 человек, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
На данный момент под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта, сообщает Народная милиция ЛНР.
По гуманитарному коридору из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район эвакуированы еще 8 человек. Об этом 6 марта сообщил штаб обороны ДНР.
Подробности в материале: Из Мариуполя эвакуировали еще 8 человек по гуманитарному коридору
С 17 февраля по 5 марта зафиксировано 657 обстрелов ЛНР. Погибли 6 мирных жителей, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Представительство ЛНР в СЦКК с 17 февраля по 5 марта зафиксировало 657 обстрелов территории республики со стороны ВСУ, погибли 6 мирных жителей, 8 — ранены.
Читайте также: ЛНР: ВСУ 657 раз обстреляли территорию руспублики с 17 февраля
Ракетными войсками на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны России.
Читайте подробнее: Ракетными войсками на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-30
Утром 6 марта ВС РФ ударом высокоточного оружия вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны России.
Читайте подробнее: ВС РФ вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове
Подразделения ВС РФ продолжают наступление и продвинулись на 11 км, освободив населенные пункты Завитне-Бажанне, Приютное, Октябрьское, Старомлыновка, Новомайское. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области
Всего за время спецоперации поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: ВС РФ уничтожили 2203 объекта военной инфраструктуры Украины
С начала спецоперации Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили 93 самолета на земле и в воздухе. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: ВС РФ уничтожили 93 самолета за время спецоперации на Украине
Сотрудники Госавтоинспекции по Курганской области поддержали российских военных, которые проводят спецоперацию на Украине флэшмобом, выстроив патрульные автомобили буквой Z. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по городу Кургану.
Читайте подробнее: Курганские госавтоинспекторы поддержали спецоперацию российских войск
Войска ЛНР взяли под контроль населенные пункты Рубцы, Макеевка, Карповка, Новолобовка, Среднее, Липовое, Зеленая Долина, Закаблуховка. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны России.
Читайте также: Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов
Уровень международной политики: Байден перепутал Украину и Россию и заявил, что Путин «вторгся в Россию».
Освобожденные села юга ДНР обеспечат всем необходимым в ближайшее время. Гуманитарную помощь там уже раздают. А также подвезли сжиженный газ. Сотрудники КП «Вода Донбасса» проинспектировали Талаковку, Мирное, Новоселовку, Новоселовку-2 и Павлополь, чтобы понять состояние скважин с водой.
Селянам оказывают медицинскую помощь, в Мирном, например, возобновлен прием больных в амбулатории. Планируется восстановление переправы через Кальмиус между Гранитным и Тельманово. Скоро здесь начнут выплачивать все социальные выплаты, будет подключена связь и восстановлено энергоснабжение.
Фото МЧС ДНР.
Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Карповка, Рубцы, Новолобовка, Макеевка, Среднее, Липовое, Зеленая Долина Закаблуховка. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал в Мариуполе
В Томской области 6 марта состоялся автопробег «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции российских вооружённых сил. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, акция прошла в Томске и ряде других муниципалитетов.
Читайте также: «Своих не бросаем»: в Томске прошёл автопробег в поддержку спецоперации
Народная Милиция ДНР сообщает о поступлении информации о препятствовании выходу мирного населения из Мариуполя боевиками из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Подробности в материале: ДНР: «Азов"* препятствует выходу мирного населения из Мариуполя
Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили около 10 000 мин в жилых массивах Мариуполя. Об этом заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.
«Как мы можем видеть, методы рейха до сих пор на службе у украинских фашистов», — сказал он.
Истребители и комплексы ПВО РФ сбили 10 боевых самолетов и вертолетов Украины. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Российские истребители сбили 10 боевых самолетов и вертолетов Украины
6 марта в 10:15 ВСУ обстреляли Донецк, выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте также: ВСУ выпустили 15 ракет из «Града» по Донецку — ДНР
В Россию за сутки прибыло ещё 6,5 тыс. мирных жителей Донбасса, вынужденно покинувших свои дома. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 6 марта.
Подробности в материале: Ещё 6,5 тыс. жителей Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Киевские боевики из украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые блокированы в Мариуполе, осуществляют минирование жилых домов. Об этом 6 марта говорится в заявлении представителя Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуарда Басурина.
Читайте подробнее: Украинские националисты минируют жилые дома в Мариуполе — Басурин
Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Подробности в материале: Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello
Подтверждается информация о минировании боевиками «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жилых домов на центральных улицах города, в районах парковых зон на улице Московская и проспект Победы. Националисты беспорядочно установили порядка 10 тысяч единиц мин ПФМ-1 «Лепесток», сообщает Народная милиция ДНР.
Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию из города по гуманитарному коридору — через сутки после согласованного с Россией срока.
Об этом: В Мариуполе объявили эвакуацию через сутки после согласованного срока
ВСУ выпустили два снаряда калибром 122 мм по Донецку 6 марта в 10:40. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Об этом: ВСУ выпустили два снаряда калибром 122 мм по Донецку
Ученики Рябичевской казачьей школы Волгодонского района Ростовской области провели акцию в поддержку действий армии России. Члены отделения казачьей детско-молодёжной организации «Донцы» видеоролик назвали «Zа победу!».
Об этом: Казачья молодёжь провела акцию в поддержку Вооруженных сил России
В Барнауле сегодня, 6 марта, прошел автопробег в поддержку Вооружённых сил России, участвующих в спецоперации на Донбассе. Об этом информирует пресс-центр городской мэрии. В рамках акции #СвоихНеБросаем приняло участие порядка 300 автомобилей.
В авангарде колоны шел автомобильный триколор грузовиков.
Подробности в материале: «Своих не бросаем»: в Барнауле провели автопробег
Евросоюз не станет финансировать отправку боевых самолётов Украине — глава Евросовета Шарль Мишель.
ДНР 6 марта. По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация об обстреле Червоногвардейского р-на Макеевки, в результате чего зафиксированы возгорания по адресам:
В результате обстрела Киевского района Донецка зафиксированы повреждения по адресам:
Подробности уточняются.
Под н.п. Сопино силами Народной милиции была обнаружена брошенная база украинских националистов.
В населенном пункте Сопино украинские националисты оборудовали крупную базу для организации вооруженных провокаций против мирного населения и военнослужащих Народной милиции.
Наступательные действия ДНР идут по плану. Об этом 6 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 высокоточными авиационным ударом уничтожил военный объект украинских националистов, сообщает Минобороны РФ.
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин 6 марта опубликовал в своем телеграм-канале фото последствий украинского обстрела детского сада с беззащитным названием «Одуванчик».
В Докучаевске под Донецком снарядами украинской артиллерии ранены две женщины — 85 и 49 лет, сообщает администрация города.
Подавление и истребление людей в Донбассе идет 8 лет, а весь мир молчит об этом — патриарх Кирилл.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что происходящее на Украине — это не конфликт НАТО и не станет им.
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