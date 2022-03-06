Москва, 6 марта 2022, 08:28 — REGNUM В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Вооружённых сил России 5 марта стартовал конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж». Об этом сообщает пресс-служба РВСН на сайте Минобороны РФ.
На празднике женского мастерства и красоты, который состоится в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском, конкурсантки продемонстрируют свои навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой и физической подготовках, выполнят комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники. Девушки также будут состязаться в творческом, кулинарном и интеллектуальном конкурсах.
Отмечается, что одним из нормативов конкурса станет профессиональный макияж — участницы должны справиться с его нанесением всего за одну минуту.
«Завершится конкурс настоящим офицерским балом и награждением победительниц, которые получат ценные подарки к Международному женскому дню».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в грандиозном конкурсе, направленном на создание достойного образа девушки в форме, «гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества», будут бороться 40 красавиц в погонах из разных уголков России.
Читайте ранее в этом сюжете: РВСН проведут конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж»