Москва, , 08:28 — REGNUM В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Вооружённых сил России 5 марта стартовал конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж». Об этом сообщает пресс-служба РВСН на сайте Минобороны РФ.

Женщины-военнослужащие — украшение парада Валентин Илюшин © ИА REGNUM

На празднике женского мастерства и красоты, который состоится в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском, конкурсантки продемонстрируют свои навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой и физической подготовках, выполнят комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники. Девушки также будут состязаться в творческом, кулинарном и интеллектуальном конкурсах.

пресс-служба РВСН «Основные этапы конкурса среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж»: по прохождению огне-штурмовой полосы с широким применением средств имитации, по скоростной радиотелеграфии «Ракетная морзянка», по развёртыванию современного комплекса специальной связи, по огневой подготовке, по метанию гранат, по радиационной, химической и биологической защите «Безопасная среда», по физической подготовке (спортивная эстафета «Командирские старты»), по строевой подготовке, а также конкурсы красоты, интеллектуальный конкурс «Эрудит», кулинарный конкурс и творческий конкурс «Домашнее задание».

Отмечается, что одним из нормативов конкурса станет профессиональный макияж — участницы должны справиться с его нанесением всего за одну минуту.

«Завершится конкурс настоящим офицерским балом и награждением победительниц, которые получат ценные подарки к Международному женскому дню».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в грандиозном конкурсе, направленном на создание достойного образа девушки в форме, «гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества», будут бороться 40 красавиц в погонах из разных уголков России.

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