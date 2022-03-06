Женева, Швейцария, , 08:21 — REGNUM В настоящее время в Мариуполе на Украине сложилась катастрофическая ситуация, так как в городе подходят к концу запасы продовольствия и отключены отопление, горячая вода и электроснабжение. Об этом 6 марта сообщает международная медицинская организация «Врачи без границ» (MSF).

«Врачи без границ»

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«Гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в городе «на исходе» продовольствие, отсутствуют водоснабжение, электричество и отопление, а также отключены телефонная связь и интернет.

«Больницам, супермаркетам и жилым зданиям нанесен серьезный ущерб», — также уточняется в сообщении и добавляется, что в город не представляется возможной доставка гуманитарной помощи.

При этом организация также высказала опасения относительно безопасности своих сотрудников и «тысяч других людей, оказавшихся в такой ужасной ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в 07:30 украинские войска (ВСУ) выпустили семь мин калибром 120 мм по населенному пункту Веселое.