Айова-Сити, США, , 08:16 — REGNUM Жертвами торнадо в американском штате Айова стали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом 6 марта сообщает Associated Press.

Торнадо Crh.noaa.gov

Штормовой ветер скоростью около 165 миль/час начался на юго-западе города Винтерсет в 16:30 5 марта (01:30 мск 6 марта).

По данным управления по чрезвычайным ситуациям округа Мэдисон штата Айова, торнадо повалил большое количество деревьев нанёс серьёзные повреждения как минимум 30 жилым домам и оборвал линии электропередач.

Директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Мэдисон Диоген Айала подтвердил информацию о шестерых погибших и уточнил, что еще трое взрослых были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Торнадо был квалифицирован как «сильный» национальной метеорологической службой. Ему была присвоена третья категория по расширенной шкале Фудзиты.

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