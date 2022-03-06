Донецк, , 08:15 — REGNUM 6 марта в 07:30 украинские войска (ВСУ) выпустили 7 мин калибром 120 мм по населенному пункту Веселое. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

За последние сутки средства ПВО ДНР перехватили и уничтожили четыре тактические ракеты «Точка-У», запущенные украинскими боевиками, передает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Остатки сбитых ракет упали в жилых массивах четырех городов ДНР.

«Средствами ПВО НМ ДНР уничтожены 4 ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», остатки которых падали в жилых массивах населенных пунктов Иловайск, Амвросиевка и Донецк», — отмечается в сообщении.

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