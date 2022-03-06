Москва, 6 марта, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Учреждения культуры по всей России проводят акцию «Культурные выходные» с 6 по 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Admoblkaluga.ru 2022 год назначен Годом культурного наследия народов России

Акция приурочена к Году культурного наследия народов России и Международному женскому дню. Во всероссийской акции принимают участие театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры. В малонаселённых пунктах мероприятия пройдут на базе домов культуры, модельных библиотек и виртуальных концертных залов.

Мероприятия 6 марта пройдут под девизом «Весне дорогу!». Второй день акции посвящён богатству культурного достояния народов страны, мероприятия объединены темой «Наследие для всех».

В Международный женский день 8 марта девизом акции станет «Вам, любимые». Мероприятия в этот день будут посвящены выдающимся женщинам, работавшим в сфере культуры и науки.