Вашингтон, 6 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nhl.com Александр Овечкин

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голы забили Том Уилсон (12-я минута), российский защитник Дмитрий Орлов (13-я), оформивший в матче дуль Конор Шири (32-я, в большинстве и 58-я, в пустые ворота) и российский нападающий Александр Овечкин (41-я, в большинстве), который также записал на свой счет две голевые передачи.

У «Сиэтла» шайбы забросили финский форвард Йоонас Донской (17-я) и Колин Блэквелл (21-я).

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отличился во встрече одним результативным пасом.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 9 марта на выезде сыграет с клубом «Калгари Флэймз», а «Сиэтл» 7 марта также в гостях встретится с командой «Каролина Харрикейнз».