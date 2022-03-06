Лондон, , 08:08 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится с лидерами Нидерландов, Канады, Центральной Европы в Лондоне на следующей неделе и изложит «план действий» для международного сообщества, говорится в сообщении Даунинг-стрит.

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Так, 7 марта он встретится на Даунинг-стрит с коллегами из Канады и Нидерландов, а 8 мрта примет лидеров стран «Вишеградской группы» (Чехии, Польши, Венгрии, Словакии).

План из шести пунктов предусматривает такие меры, как усиление экономического давления на власть РФ, мобилизация международной гуманитарной коалиции для Украины, поддержка Украины в ее усилиях по обеспечению самообороны, использование дипломатических путей к деэскалации.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.