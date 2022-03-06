Астрахань, 6 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности был объявлен в Астраханской области из-за сильного ветра и снега с дождем, 5 марта сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Из-за непогоды без электричества остались 115 тысяч жителей региона в 80 населенных пунктов. В числе обесточенных оказались 240 социально значимых объектов.

Из-за отключения электричества в области не работают около 100 котельных. Власти региона приняли решение организовать веерное подключение котельных с использованием дизельного топлива. Для ликвидации последствий ненастной погоды задействовали более 220 человек и свыше 80 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на Воронежскую область обрушился циклон «Эльза». Из-за этого на сутки без электричества в городе Воронеж остался микрорайон Краснолесный.