Пекин, 6 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Параолимпийская сборная России, отстранённая от участия в зимних Паралимпийских играх «в наказание» за проведение Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, вылетела из Пекина в Москву рейсом «Аэрофлота».

Kremlin.ru Российские паралимпийцы

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Напомним, 3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил об отстранении от участия в состязаниях российских и белорусских спортсменов. МПК объяснил своё решение тем, что сборные ряда стран якобы заявили о нежелании участвовать в Играх, если на них будут присутствовать команды из России и Белоруссии.

Параолимпийский комитет России (ПКР) не смог в ускоренном порядке оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о недопуске российских спортсменов на Игры в Пекине, поскольку этого не позволяют правила МПК.

Как сообщало ИА REGNUM, министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова заявила о нарушении базовых принципов олимпизма и параолимпизма в связи с решением МПК отстранить от участия в соревнованиях сборные России и Белоруссии.

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