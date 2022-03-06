Москва, , 08:02 — REGNUM Минцифры предложило российским госорганам завести аккаунты в Telegram и в соцсети «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на аппарат зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

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«Ведомство разъяснило регионам принятые меры поддержки ИТ-отрасли, … предложило госорганам завести аккаунты в таких соцсетях, как Telegram и «ВКонтакте», — отмечается в сообщении.

По данным Минцифры, на данный момент многие сайты размещаются на непрофессиональных площадках.

«Ростелеком», «Яндекс» и VK готовы предоставить публичные «облака» для максимального быстрого переезда сайтов.

Ранее Чернышенко дал поручение Минцифры России подготовить первоочередные меры по защите информинфраструктуры страны.

Ранее стало известно, что доступ к Twitter на территории России ограничен, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. По данным РКН, решение об ограничении работы Twitter принято Генпрокуратурой РФ 24 февраля.

4 марта Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook на территории РФ.