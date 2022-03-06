Чита, , 07:51 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов сегодня, 6 марта, поздравил жителей региона с Масленицей. Он напомнил, что последний день масленичной недели также является Прощеным воскресеньем и последним днем перед Великим постом.

Масленица Donland.ru

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«Эти дни посвящены тому, чтобы мы обратили внимание на себя, на наше отношение с окружающими. Посмотрели на то, кого мы могли обидеть, и попросили прощения. Обратили внимание на свое внутреннее состояние, постарались себя улучшить, побороть свои недостатки.

Сегодня наши сердца обращены к нашим военнослужащим, освобождающим Украину от нацистов, населению Донецкой и Луганской республик, населению Украины. Давайте постараемся и молитвами, и добрыми делами помочь всем тем, кто нуждается, помочь увеличить добро на этой земле и побороться со злом», — сказал Александр Осипов.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что происходит на Украине.

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