Пекин, , 07:48 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-2С» успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальные спутники связи частной китайской компании GalaxySpace. Об этом пишет газета China Daily.

Запуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» AAxanderr

Ракета «Чанчжэн-2С» стартовала с космодрома Сичан 5 марта в 14:01 по местному времени. В состав полезной нагрузки вошли шесть спутников GalaxySpace, а также коммерческий спутник дистанционного зондирования Земли.

Аппараты GalaxySpace будут использоваться для тестирования технологий низкоорбитальной широкополосной интернет-связи. Каждый из шести запущенных спутников GalaxySpace обладает пропускной способностью 40 гигабайт в секунду в нескольких диапазонах.

Новые спутники будут работать вместе с экспериментальным спутником GalaxySpace-1, запущенным в январе 2020 года. В будущем пекинская компания GalaxySpace рассчитывает создать группировку из 1000 спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет.

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