Челябинск, , 07:46 — REGNUM В Челябинской области срок ограничения движения транспорта на трассе М-5 продлён до 18:00 по местному времени 6 марта. Об этом сообщает областной миндортранс.

Снегопад

uknowgayle

Речь идёт об участке от развязки на Чебаркуль до границы с Башкирией. Движение там было ограничено вечером 5 марта и утром следующего дня его предполагалось открыть. Однако снегопады шли всю ночь и продолжают идти.

Ночью на расчистку региональных дорог бросили 124 единицы техники. Днём это количество обещают значительно увеличить.