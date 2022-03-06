Черемхово, Иркутская область, 6 марта, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Черемховском районе Иркутской области 6 марта прощаются с Романом Лазаревым, погибшим во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Об этом в своем аккаунте в instagram сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Instagram губернатора Приангарья Игоря Кобзева Роман Лазарев

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Роману было 25 лет. Учился в Иркутском техникуме архитектуры и строительства. Скромный, дружелюбный, ответственный, занимался спортом и всегда был готов прийти на помощь.

Во время спецоперации погиб ещё один боец из Иркутской области — 29-летний Алексей Шанаров. Родился в селе Закулей Нукутского района. В 2010 году также поступил в Иркутский техникум архитектуры и строительства. Но после первого курса ушёл в ряды российской армии. С 2014-го служил по контракту, в том числе — в Сирии. За отвагу, самоотверженность и личное мужество Алексей был награждён медалью Жукова.

«Оба военнослужащих погибли как настоящие герои, с честью выполняя свой долг. Мы всегда будем помнить об их мужестве и героизме. Искренние соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации.

На днях губернатор соседнего Забайкальского края Александр Осипов выразил поддержку и соболезнования родным и близким бойца российской армии Ильи Бульдина, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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