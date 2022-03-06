Москва, 6 марта, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Российские операторы сотовой связи выявили новый вид «спам-звонков» из-за рубежа. Телефонные мошенники обращаются теперь не от «службы безопасности банка», а просят о «помощи», рассказали в пресс-службах компаний.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

«Мы действительно заметили небольшой всплеск нового вида звонков и SMS от злоумышленников. … Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам», — передает сообщение пресс-службы МТС РИА Новости.

«Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся допфактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь», — оотметили в Tele2.

Также зафиксировано несколько случаев рассылки смс с различными призывами, проблема оператором уже устранена.