Екатеринбург, 6 марта, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Четыре автомобиля столкнулись на Екатеринбургской кольцевой автодороге, сообщает пресс-служба отдела пропаганды городского управления ГИБДД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной версии, один из автомобилей выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара легковушку отбросило на два других автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, они выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на трассе М-5 «Урал» у населенного пункта Переволоки в Самарской области. Отмечалось, что в результате ДТП были погибшие.