Пхеньян, 6 марта, 2022, 07:36 — ИА Регнум. КНДР подтвердила, что провела 5 марта пуск баллистической ракеты в рамках испытания систем разведывательного спутника, передает ЦТАК.

Дмитрий-5-Аверин КНДР

«Посредством испытания Госуправление по освоению космоса подтвердило надежность системы приема и передачи спутниковых данных и командования управлением», — отмечается в сообщении.

5 марта КНДР произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан (Пхеньян). По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 270 км, наивысшая высота полета — 560 км.

Предыдущий пуск баллистической ракеты 27 февраля также был произведен из района Сунан и в рамках разработки разведывательного спутника.

Это девятое испытание вооружений КНДР в 2022 году.