Екатеринбург, 6 марта, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Свердловской области местами ограничено движение транспорта. Причиной стала непогода, сообщает областное Управление ГИБДД.

Krd.ru Снегопад

Речь идёт об участках трасс Екатеринбург — Реж — Алапаевск, Нижняя Салда — Алапаевск и Николо-Павловское — Алапаевск. Там ограничено движение общественного и грузового транспорта.

Наряды ГИБДД патрулируют трассы в усиленном режиме. В условиях снегопадов водителям рекомендуют двигаться с пониженной скоростью и отказаться от дальних поездок. В случае возникновения аварийной ситуации можно звонить по номеру 112.