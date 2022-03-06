Барнаул, 6 марта, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Алтайском крае передано оперативное предупреждение в связи с непогодой. По даннымАлтайского гидрометеоцентра, 6 по 8 марта в регионе ожидается усиление ветра до 11−16 м/с, местами порывы 19−24 м/с, мокрый снег и дождь, временами сильные, местами метели, гололёд.

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«Погода обещает быть по-настоящему переменчивой: 6−7 марта ожидается повышение температуры от от 0 до +5°C, местами по югу до +10°C. А днём 8 марта — похолодание до от — 5 °C до — 10 °C. На дорогах — сильная гололедица», — пояснили синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 15 февраля и ночью 16 февраля в регионе тоже предупреждали о существенном ухудшении погодных условий.

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