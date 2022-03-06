Курган, 6 марта 2022, 07:26 — REGNUM В Кургане бдительные студенты предотвратили атаку на техникум. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на ФСБ России.
Студент одного из курганских колледжей принёс на занятия нож. Его одногруппники, заметив холодное оружие, сообщили об этом преподавателям, которые вызвали полицию.
В ходе обыска по месту жительства студента было обнаружено семь самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие. Кроме того, найден личный дневник 19-летнего учащегося с рукописным планом нападения на колледж и инструкциями по изготовлению взрывчатки.
По данным телеграм-канал Baza, по факту возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»)