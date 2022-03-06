Курган, 6 марта, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Кургане бдительные студенты предотвратили атаку на техникум. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на ФСБ России.

Smotrim.ru Арсенал, найденный у курганского студента. Цитата из видео «Вести. Дежурная часть»

Студент одного из курганских колледжей принёс на занятия нож. Его одногруппники, заметив холодное оружие, сообщили об этом преподавателям, которые вызвали полицию.

В ходе обыска по месту жительства студента было обнаружено семь самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие. Кроме того, найден личный дневник 19-летнего учащегося с рукописным планом нападения на колледж и инструкциями по изготовлению взрывчатки.

По данным телеграм-канал Baza, по факту возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»)