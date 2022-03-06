Москва, , 07:19 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили заправку пилотируемого корабля «Союз МС-21» компонентами топлива и сжатыми газами. Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации по космической деятельности.

Космический корабль «Союз МС-09» Www.roscosmos.ru

После заправки корабль доставлен в монтажно-испытательный корпус. Там специалисты проведут укладку полезных грузов, стыковку корабля с переходным отсеком ракеты-носителя и другие предстартовые операции.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-21», получившим также название «С. П. Королёв», назначен на 18 марта 2022 года. Корабль доставит на Международную космическую станцию полностью российский экипаж.

В состав основного экипажа корабля «Союз МС-21» вошли командир Олег Артемьев, бортинженеры Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж включены Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Читайте ранее в этом сюжете: Экипаж корабля «Союз МС-21» признан готовым к полёту на МКС