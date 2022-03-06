Иркутск, 6 марта, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 6 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8123 человек, причём вновь 16 из них погибли за последние сутки (это на один случай больше, чем накануне).

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 258 242 (+1981 за сутки). Госпитализирован 2621 (-209 за сутки). В то же время излечились 227 710 пациентов (+3599 за сутки).

Ещё 638 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 15 человек