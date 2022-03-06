Тюмень, , 07:12 — REGNUM В Тюмени задержаны подозреваемые в серии краж из магазинов. Об этом сообщает областное УМВД.

Уголовное дело

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По данным полиции, из одного магазина неизвестные пытались похитить товар на сумму более чем восемь тысяч рублей. В ходе проверки оказалась, что к преступлению причастна 42-летняя местная жительница. Также за ней числится ещё семь аналогичных преступлений.

К преступной деятельности оказался причастен и её сожитель. Общий размер ущерба превысил 52 тысячи рублей. Возбуждены и расследуются два уголовных дела.