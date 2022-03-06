Челябинск, 6 марта, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Челябинской области местных жителей поймали на мошенничестве при оформлении кредитов. Об этом сообщает областной главк

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

По данным полиции, в Челябинске гражданин предоставил кредитной организации ложные сведения о своей трудовой деятельности. А в Карталах получатель займа кроме того не исполнял своих обязательств.

Оба гражданина задержаны. Возбуждены и расследуются уголовные дела.