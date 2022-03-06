Каир, , 06:37 — REGNUM Правительство Египта приняло решение взять на себя расходы по проживанию и вывозу из страны туристов с Украины, застрявших в арабской республике в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации «незалежной». Об этом официальный представитель правительства Надер Саад 5 марта объявил журналистам.

Египет

Надер Саад «Было достигнуто соглашение об использовании рейсов национального перевозчика EgyptAir и его дочерней компании Air Cairo для перевозки украинских туристов в соседние с Украиной страны при условии, что египетское государство несёт расходы за дальнейшее проживание и перелёт».

По его словам, в настоящее время из страны вывезено уже около 4000 украинских туристов, «полёты будут продолжаться». Власти также за государственный счёт продлят туристические визы и проживание тем, кто после отдыха не смог вылететь домой из-за закрытия воздушного пространства Украины. Всего на египетских курортах застряло до 20 тысяч граждан Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Каире приземлился борт с 181 студентом, эвакуированным с территории Украины.

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