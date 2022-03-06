Москва, 6 марта, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Антициклон и воздушные массы из самых холодных регионов России сформируют ультраполярное вторжение, которое станет причиной аномального похолодания в ряде российских регионов. Об этом 5 марта сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

По словам специалиста, существенное изменение погоды на «глубоко зимнюю» начнётся 9 марта. Похолодание начнётся с Сибири, Урала и северо-востока Европейской части России. Затем зимняя погода доберётся до Москвы и Санкт-Петербурга, а потом распространится на Поволжье.

Воздушные массы будут перемещаться по ультраполярной траектории. У поверхности земли будет властвовать антициклон, а на среднем уровне тропосферы окажутся воздушные массы из района Карского моря, с Новой Земли и с полуострова Таймыр.

Температура воздуха днём будет составлять от 7 до 12 градусов ниже климатической нормы. При этом Вильфанд отметил, что подобные синоптические явления совершенно нормальны для марта. Метеоролог пояснил, что подобное ультраполярное вторжение в 2021 году стало причиной аномальных холодов в американском штате Техас, вызвавшем крупнейший в истории сбой в системе энергоснабжения и приведшем к гибели более ста человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о высоком атмосферном давлении в центральной части Европейской России.