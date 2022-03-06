Берлин, , 06:28 — REGNUM Немецкая компания Puma, занимающаяся производством спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, решила прекратить поставки своих товаров в Россию. Об этом организация сообщила 5 марта на своей странице в Twitter.

Кроссовки Puma

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Кроме того, Puma приостановила работу всех магазинов в РФ, работающих под ее брендом. Компания также расторгла контракт с Российской федерацией баскетбола.

Ранее о прекращении своей деятельности в России объявили немецкая компания Adidas и американская корпорация Nike, которые, как и Puma, специализируются на выпуске спортивной одежды, обуви и снаряжения.

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