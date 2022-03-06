Москва, , 06:12 — REGNUM В воскресенье, 6 марта, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −2… +0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Гололед Илья Бесхлебный

В ночь на 7 марта в Москве также небольшой снег. Температура воздуха −4… −2 °C.

Ветер западный 6−11 м/с, ночью — западный, северо-западный 4−9 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4… +1 °C днём. Ночью — −7… −2 °C.

В понедельник, 7 марта, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −1… +4 °C. Облачно, небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −12… −7 °C, порывистый северный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на ближайшие дни из-за ожидаемой гололедицы.

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