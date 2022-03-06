Вашингтон, 6 марта, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Польша может передать Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 советского производства, заместив их в своих ВВС американскими истребителями F-16. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме 5 марта сообщает газета The Wall Street Journal.

Миг-29 польских ВВС

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По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к членам Конгресса США с просьбой посодействовать поставкам Украине боевых самолётов. В связи с этим администрация рассматривает вариант передаче Польше некоторого количества собственных истребителей, с тем чтобы Варшава направила Киеву часть остающихся в Польше советских МиГ-29 и Су-25.

В настоящее время возможная сделка обсуждается с партнёрами США по НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь министерства обороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова опровергла распространённую рядом западных СМИ информацию о том, что вооружённые силы страны якобы планируют передать Украине часть боевых самолётов советского производства.

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