Ханты-Мансийск, 6 марта, 2022, 05:39 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело в отношении лесничего за служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алтайский лес

Установлено, что лесничий во время проверки деятельности арендатора лесных участков не нашёл нарушений, у него не возникло замечаний. Им были составлены соответствующие акты. А прокурорская проверка на указанных лесных участках выявила неудовлетворительную очистку от порубочных остатков, часть заготовленной и не вывезенной древесины.

В отношении лесничего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае вынесен приговор в отношении сотрудника лесничества, который признан виновным в служебном подлоге и взяточничестве. Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы.