* Свобода" — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Радиостанция «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), финансируемая правительством США, приостанавливает свою деятельность на территории России. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба радиостанции.

Шипы Свободы Иван Шилов © ИА REGNUM

из заявления пресс-службы радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) приостановила свою деятельность в России после того, как 4 марта местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения РСЕ/РС (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), а полиция усилила давление на его журналистов».

Напомним, что радиостанция, декларирующая в качестве своей миссии «продвижение демократических ценностей и институтов», была уличена в публикации ложной информации о специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор ранее ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), «Медуза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Русской службы BBC (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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