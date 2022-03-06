Нефтеюганск, Югра, , 05:19 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) местный житель предстанет перед судом за кражу оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Аппаратура для майнинга МВД РФ

По данным следствия 26-летний юганец в декабре 2021 года ночью проник в чужой гараж и похитил 13 единиц компьютерного оборудования для майнинга криптовалюты общей стоимостью 2,7 млн рублей. Похищенное имущество он продал своим знакомым.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая в особо крупном размере»). Злоумышленник был задержан полицейскими. В ходе следствия мужчина признал вину полностью. Часть похищенной техники возвращена владельцу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года по подозрению в краже аппаратуры для майнинга задержан житель Иркутска.

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