Токио, , 04:58 — REGNUM Вблизи побережья Японии 6 ноября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

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По его данным, эпицентр землетрясения находится в Тихом океане в районе островов Амами (архипелаг Нансэй). Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

На островах, административно входящих в префектуру Кагосима, проживает более 120 тысяч человек. О пострадавших или разрушениях информация не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской провинции Ачех произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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