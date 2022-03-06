Токио, 6 марта, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Вблизи побережья Японии 6 ноября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Zeml.info Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения находится в Тихом океане в районе островов Амами (архипелаг Нансэй). Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

На островах, административно входящих в префектуру Кагосима, проживает более 120 тысяч человек. О пострадавших или разрушениях информация не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской провинции Ачех произошло землетрясение магнитудой 5,9.