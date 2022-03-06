Ставрополь, 6 марта, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Личный состав полиции Ставрополя мобилизован на поиски девятилетней школьницы, которая вечером 5 марта не вернулась домой после прогулки. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Пропавший ребенок

пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю «Сотрудниками Управления МВД России по городу Ставрополю устанавливается местонахождение девочки 2013 года рождения, которая вечером 5 марта ушла из дома в Промышленном районе краевой столицы и до настоящего времени не вернулась».

На поиски девочки ориентированы наряды, обеспечивающие в городе общественную безопасность, а также экипажи патрульно-постовой службы.

Приметы ребёнка: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета, глаза темно-зелёные, была одета в сиреневый комбинезон, синие сапоги, фиолетовую шапку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске без вести пропали двое детей —мальчики восьми и двенадцати лет.