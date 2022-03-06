Шарм-эль-Шейх, Египет, 6 марта, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Вылет самолёта, принадлежащего авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами был задержан в аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейха после заявки иностранного лизингодателя авиавластям страны. Об этом 6 марта сообщает РИА Новости.

Uralairlines.ru «Уральские авиалинии»

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Уточняется, что авиаборт U6 1886 должен был вылететь 5 марта из аэропорта Шарм-эш-Шейхав московский аэропорт Домодедово. При этом часть пути самолёт должен был следовать по курсу над территорией Кипра.

По словам знакомого с ситуацией источника, лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти для остановки этого самолета. Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) не выдаёт разрешение на пролёт над своей зоной, чтобы самолёт мог вернуться в Москву.

В настоящее время идёт согласование альтернативных маршрутов, но для этого может потребоваться определённое время. Туристов, которые должны были лететь этим авиарейсом, вернули в отели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам президента России Владимира Путина, западные компании отменили авиарейсы в ущерб себе из-за политического давления властей. Однако, по словам лидера России, отечественная авиаотрасль выдержит санкционное давление Запада.